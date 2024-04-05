Bayram öncesi yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatacak mı? İşte ödeme tarihi

Yaşlı ve engelli aylıkları ödeme takvimi Nisan 2024 itibarıyla kontrol edilmeye başlandı. "Yaşlı ve engelli aylıkları bayramdan önce yatacak mı?" sorusu yanıt buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayına ilişkin 2,6 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı.