BBVA TL için yeni patikayı açıkladı: Kurda yükseliş sürecek

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BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin eylül ayı görünüm raporunu yayımladı. Kurum, enflasyon ve büyüme tahminlerini büyük ölçüde korurken Türk Lirası için öngördüğü aylık nominal değer kaybı patikasını da değiştirmedi.

Raporda sıkı para politikasının uzun süre korunması gerektiği vurgulanırken, dolar/TL’deki hareketin kontrollü kalabilmesi için reel faizlerin belirli bir seviyenin üzerinde tutulması gerektiğine dikkat çekildi.

BBVA kurda aylık patikayı açıkladı

BBVA Research, dolar/TL için aylık yüzde 1,5 ile yüzde 2 arasında nominal değer kaybı öngörüsünü korudu.

Bu tahmin, dolar/TL’nin her ay aynı oranda kesin olarak yükseleceği anlamına gelmiyor. Kurumun baz senaryosunda TL’nin nominal olarak kademeli değer kaybetmeye devam edeceği bir patika öngörülüyor.

BBVA'nın değerlendirmesinde dolarizasyon baskısının sınırlı kaldığı, güçlü rezerv tamponlarının ise olası dış şokların karşılanması ve finansal istikrarın korunması açısından kritik önemde olduğu belirtildi.

Böylece kurumun kur görünümünde sert ve ani bir ayarlamadan çok, kontrollü ve kademeli nominal değer kaybı senaryosu öne çıkıyor.

Reel faiz için yüzde 4-5 eşiği

Raporda kur tahminiyle birlikte para politikasına ilişkin önemli bir koşula da yer verildi.

BBVA Research, dolar/TL’de öngördüğü aylık yüzde 1,5-2'lik nominal değer kaybı patikasının korunabilmesi için kısa vadede gerçekleşmiş enflasyona göre hesaplanan reel faizlerin en az yüzde 4-5 düzeyinde bulunması gerektiğini değerlendirdi.

Kurum, yüksek reel faizlerin bir süre daha devam etmesini bekliyor. Makroihtiyati tedbirlerin de sıkı finansal koşulların korunmasında kullanılacağı tahmin ediliyor.

Bu yaklaşım, BBVA'nın TL açısından yalnızca kur seviyesini değil, kur hareketi ile faiz-enflasyon dengesi arasındaki ilişkiyi de yakından izlediğini gösteriyor.

Enflasyon tahmini yüzde 30'da kaldı

BBVA Research, 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 30 seviyesinde değiştirmedi.

Ancak kurum risklerin hafif şekilde yukarı yönlü olduğuna dikkat çekti. Enflasyondaki güçlü atalet, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon beklentilerinin yeterince çıpalanmamış olması başlıca riskler arasında gösterildi.

BBVA'ya göre bu görünüm, para politikasında hızlı bir gevşemeden çok yüksek reel faizlerin daha uzun süre korunmasını gerektiriyor.

Kurum daha önce de enerji fiyatları ve enflasyondaki katılığın faiz indirimlerinin hızını sınırlayabileceğine dikkat çekmişti.

Türkiye için büyüme tahmini değişmedi

BBVA Research, Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 3 seviyesinde korudu.

Raporda Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında yıllık yüzde 2,5 büyüdüğü, ekonomik faaliyetin kısa vadede ılımlı seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Kurum, büyüme açısından risklerin hafif şekilde aşağı yönlü olduğunu değerlendirirken 2027'de ekonominin yeniden hız kazanmasını bekliyor.

BBVA'nın 2027 büyüme tahmini yüzde 3,5 ile yüzde 4 aralığında bulunuyor.

Enerji fiyatları dış dengeyi zorluyor

BBVA'nın Türkiye görünümünde enerji fiyatları da temel risk unsurlarından biri olarak öne çıktı.

Yüksek enerji maliyetlerinin dış denge üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken turizm gelirleri, ihracatın dayanıklılığı ve iç talepteki daha zayıf görünümün bu baskıyı kısmen dengelediği ifade edildi.

Kurum küresel finansal koşulların da sıkı kaldığına dikkat çekiyor. Jeopolitik gerilimler, arz kesintileri ve yüksek faizlerin küresel ekonomi üzerindeki belirsizliği artırdığı değerlendirmesi yapılıyor.

Bu nedenle Türkiye açısından güçlü rezervlerin korunması, sıkı para politikası ve kontrollü kredi koşulları BBVA'nın baz senaryosunun temel unsurları arasında yer alıyor.

Mali destek seçici olacak

BBVA Research, önümüzdeki dönemde maliye politikası ve kredi desteğinin tamamen ortadan kalkmasını beklemiyor.

Ancak desteğin geniş çaplı olmak yerine sosyal transferler, sübvansiyonlu kredi paketleri ve gelir politikaları üzerinden seçici şekilde uygulanacağı tahmin ediliyor.

Bu tablo, BBVA'nın Türkiye için büyümeyi tamamen frenlemeyen ancak enflasyonla mücadeleyi de bozmayacak bir politika bileşimi beklediğine işaret ediyor.

Kurumun yeni görünümünde TL açısından temel denklem ise değişmiyor: Kurda kontrollü nominal değer kaybı, yüksek reel faiz ve güçlü rezerv tamponlarının birlikte korunması.