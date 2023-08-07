BDDK 2 bankaya kuruluş, 1 bankaya da faaliyet izni verdi

Resmi Gazete'nin 5 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan kararlara göre, kurucu ortaklar; Bülent Tekmen, Erkan Kilimci, Deniz Devrim Cengiz, Ali Kürşad Bostan, Muhammed Furkan Ünsal ve Murat Öztürk tarafından 2 milyar TL kuruluş sermayeli Colendi Bank AŞ unvanlı dijital mevduat bankasının kuruluşuna izin verildi.

Kararlar kapsamında BDDK ayrıca, kurucu ortaklar; Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Portföy Yönetim AŞ ve Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ tarafından 300 milyon dolar karşılığı TL sermayeli Enpara Bank AŞ unvanlı mevduat bankası kurulması, 2022'de kuruluş izni verilen Hedef Yatırım Bankası AŞ'ye de faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.