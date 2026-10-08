BDDK açıkladı: Kredi ve kart borçları yükseldi, mevduat geriledi

Bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi, 2 Ekim haftasında 240 milyar 15 milyon lira artarken, mevduatta 310 milyar 610 milyon liralık düşüş yaşandı. Bireysel kredi kartı alacakları ve takipteki alacaklar da yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, toplam kredi hacmi 28 trilyon 402 milyar 282 milyon liradan 28 trilyon 642 milyar 297 milyon liraya ulaştı.

Bankalar arası işlemler dahil toplam mevduat ise 32 trilyon 675 milyar 352 milyon liradan 32 trilyon 364 milyar 742 milyon liraya indi.

Tüketici kredilerinde en büyük pay ihtiyaç kredilerinin

Tüketici kredileri, haftalık bazda 16 milyar 491 milyon lira artarak 3 trilyon 501 milyar 950 milyon liraya yükseldi. Bu toplamın 2 trilyon 617 milyar 322 milyon lirasını ihtiyaç, 842 milyar 536 milyon lirasını konut, 42 milyar 92 milyon lirasını taşıt kredileri oluşturdu.

Aynı haftada taksitli ticari krediler de 35 milyar 848 milyon liralık artışla 4 trilyon 319 milyar 135 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı borçları 3,5 trilyon lirayı aştı

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, 69 milyar 706 milyon lira artarak 3 trilyon 533 milyar 557 milyon liraya ulaştı. Bu borçların 1 trilyon 331 milyar 343 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 202 milyar 214 milyon lirası taksitsiz işlemlerden kaynaklandı.

Takipteki alacaklar 914,6 milyar liraya ulaştı

Sektörün takipteki alacakları, önceki haftaya kıyasla 26 milyar 775 milyon lira artarak 914 milyar 579 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 679 milyar 244 milyon liralık bölümü için özel karşılık ayrıldı.

Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 114 milyon liralık artışla 6 trilyon 142 milyar 585 milyon liraya çıktı.