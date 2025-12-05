BDDK, Hayhay Finansman A.Ş.’ye faaliyet izni verdi

BDDK, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hayhay Finansman A.Ş.’ye, konut finansmanı da dahil olmak üzere finansman faaliyetleri yürütme izni verdi.

BDDK’nın açıklamasına göre, Kurul’un 13 Mart 2025 tarihli kararıyla kuruluşuna izin verilen şirket, her türlü mal ve hizmet alımına yönelik finansman sağlayabilecek. Kararda ayrıca, Hayhay Finansman A.Ş.’nin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında “konut finansmanı” da dâhil olmak üzere faaliyet gösterebilmesine onay verildiği belirtildi.