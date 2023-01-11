BDDK, MÜSİAD ve İSO'dan KGF paketi değerlendirmesi

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni KGF paketini Bloomberg HT'ye değerlendirdi.

Asmalı konuya ilişkin olarak “Uzun zamandır beklediğimiz bir paketti. Aralık enflasyonunda beklenenin üstünde bir düşüş olunca uzun zamandır üzerinde çalışılan destek paketi açıklandı. Hemen hemen tüm sektörlere dokunan kapsamlı bir paket” açıklamasını yaptı.

"İş dünyasına can suyu olacak"

Döviz kazandırıcı faaliyetleri yapanlara, kadın girişimcilere, dijital dönüşümcülere, teknoloji şirketlerine gibi birçok farklı alanda desteğin olduğu çok detaylı bir paket olduğuna dikkat çeken Asmalı “Bölgesel kalkınmayı teşvik eden şirketlere 1 milyar gibi para ayrılması da çok önemli. Dolayısıyla her grubu destekleyen bir paket. Bu paketin şartlarını yerine getiren herkesin birkaç paketten faydalanabileceği belirtildi. Bu paket biterse ne olacak diye sorduğumuzda ise 'bu birinci paket, birkaç tane daha paket açıklayabiliriz’ cevabını aldık. Artık fabrikalarımız tam kapasite çalışıyor. Dolayısıyla ihracatın daha çok artması için yeni yatırımlara, yeni desteklere ihtiyaç var. Dolayısıyla bu destek iş dünyasına bir can suyu gibi gelecektir ” ifadelerini kullandı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben her yıl ihtiyaç oldukça sisteme kefalet sistemiyle yeni bir kaynak tahsisi yapıldığını belirterek "Kredinin istenen kanallara aktarılması, ucuz TL kredinin yatırıma, istihdama, ihracata ve cari fazlaya katkı sağlayacak şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu paketin de bu anlamda önemli bir katkısı olacak, tüm iş dünyasına, ekonomiye hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Paketler ve regülasyonların bankacılık sektörü kârlılığına etkisine dair ise Akben "Bankacılık sektörü 2022'yi çok iyi şekilde tamamladı. Gerek sermaye yeterlilik rasyosu, gerek gecikmiş alacak oranları Avrupa ortalamalarından oldukça iyi bir konumda kapattı. Kârlılıkları da iyi noktada kapattı. Krediler sayesinde istihdamda, ihracatta görüyoruz ki rekorlar var. Türkiye Modeliyle hem istihdam, hem ihracat, hem yatırımda güçlü rakamlar görüyoruz. Enflasyon da birkaç aydır yönünü aşağı çevirmiş durumda, inşallah onu da başardığımızda 2023 Türkiye'nin yılı olacaktır" yorumunu yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç iş dünyasının uzun süredir beklediği bir paket olduğunu belirterek "Krediye ulaşımda güçlük çeken KOBİ'lere yönelik 14 farklı kalemde krediye erişilebilirliğin önü açıldı. İnşallah önümüzdeki aylarda hızlı tükenen bazı kalemler olursa o kalemlere takviye yapılması bu işi daha da efektif hale gelecektir. EYT kalemiyle ilgili ilave kaynak gerekebilir. İhtiyacı karşılayan, hızlı sonuç alabileceğimiz çok kapsamlı bir kredi paketi olduğunu görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Piyasanın canlanmasına katkı sağlayacak"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Bloomberg HT'ye paketin 2023'te sektörlerin büyümesine katkı sağlayacağını söyledi. 14 ayrı başlıkta farklı sektörlere hitap eden finansman imkanları oluşturulduğunu kaydeden Arslan "Kamu bankalarının yanında özel sermayeli bankalarımız da paket içerisinde yer alacak. Kadın girişimcilerden dijital dönüşüme, genç girişimcilerimize, EYT'lilere, imalat sanayine, yatırım kredileri, işletme sermayesi ihtiyacı duyan firmalara yönelik paketin piyasanın canlanmasına, ekonominin büyümesine, piyasanın canlanmasına katkı sağlayacağı aşikâr. Başarılı bir finansman destek paketi olarak değerlendiriyorum" dedi.

EYT desteğine dair gelecek dönemde bireylere yönelik paket açıklanabileceğini belirten Arslan "İhtiyaç olması halinde bankaların kendiliğinden yapabileceği finansman imkanı olabileceği gibi KGF benzeri bir paket de getirilebilir. Ama bugün böyle birşey gündeme gelmedi." diye konuştu.