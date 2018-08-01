ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

BDDK'dan bir kuruluşa faaliyet izni

İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye, elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.

BDDK'dan bir kuruluşa faaliyet izni
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.

Kaynak: AA

Son dakika bddk

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.