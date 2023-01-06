Bebek arabaları ithalatına damping önlemi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "bebek arabaları" ve "yalnızca bebek arabalarının şasileri" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Söz konusu ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem tutarı, "bebek arabaları" için adet başına 12 dolar, "yalnızca bebek arabalarının şasileri" için ise adet başına 8 dolar olarak uygulanmaya devam edilecek.