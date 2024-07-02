Bebek sahibi 3 bin 500 kadın ve kadın bakıcısına yıllık istihdamı desteği verilecek

Projenin açılış programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Yardımcısı Büyükelçi, Müşteşar Jurgis Vilcinskas, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ile davetliler katıldı.

Aylık destek oranı: 325 Euro

Projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuğu olan 3 bin 500 kadın ile 3 bin 500 kadın bakıcısının istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek. Annelere, sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla aylık 325 Euro destek sağlanacak.

Kadın istihdamının en az olduğu sektörler, imalat ve inşaat

Bakan Yardımcısı Alpkan, projenin, kayıtlı kadın istihdamının artırılması açısından önemli olduğunu belirterek; istihdamın, atılan adımlar ve hayata geçirilen projelerle son 4 yılda ivme kazandığını vurguladı. İmalat ve inşaatın, kadınların istihdama katılımının en az olduğu sektörler olduğuna dikkati çeken Alpkan, bu alanda daha alınacak çok yol olduğunu ifade etti.