Bebeto, “En Beğenilen Yumuşak Şeker Markası” ödülünü aldı

2022 Küresel Candy Industry Şekerleme listesinde kendi kategorisinde 6'ncı olarak yer alan Kervan Gıda, başarısını gençlerin oylarıyla tescilledi. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Gıdanın Yıldızları” organizasyonu için farklı gıda kategorileri, üniversitenin 50 bin öğrencisi tarafından oylandı. Oylama sonucunda “En Beğenilen Yumuşak Şeker Markası” ödülünün kazananı Bebeto oldu.

“Z kuşağını dinliyor, isteklerini dikkate alıyoruz”

Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticisi ve ihracatçısı olarak, gençlerin gözünde layık bulunduğumuz bu ödül, geleceğe dönük hedeflerimizi büyütme yönünde bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Çünkü Z kuşağını dinliyor, yeni ürün geliştirmelerimizde isteklerini dikkate alıyoruz. Gençlerin beğenisini onlara kulak vererek kazanıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızın karşılık bulması, ürünlerimizin hedef kitlemiz olan gençler tarafından ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Sektördeki yaklaşık 30 yıllık deneyimimiz, tecrübeli ekibimiz ve yeni yatırımlarımızın gücüyle büyümeyi sürdürüp ülke ekonomisine sunduğumuz katkıyı artırırken, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda sektörümüze örnek teşkil etmeye devam edeceğiz.”