Memur maaşlarına gelen zamla birlikte 2025 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bedelli askerlik ücretine de yüzde 15,57 oranında zam yapılması bekleniyor.

Böylece halihazırda 243 bin 13 TL olan bedelli askerlik ücretinin ise 280 bin 850 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'memur aylık katsayısı' değişikliğini Resmi Gazete'de yayınlaması ile birlikte resmileşecek.

Bedelli askerlik ücreti tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.