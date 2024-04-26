Begüm Doğan Faralyalı: Beş yılda 1 milyar dolar yatırım planlıyoruz

Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) dördüncü paneli Rönesans Holding'in sponsorluğunda ve 'Sorumlu ve Duyarlı Liderlik' başlığıyla Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Agah Uğur'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012'den bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen panelin konuşmacıları; Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay oldu.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı panelde yaptığı konuşmada, “Mottomuz; 'değer bilir, değer katar'. Bunu iş yapış kültürümüzün tam ortasına yerleştiriyoruz. Son beş yılda önemli bir dönüşümü başardık ve kültür skorumuz da yükseldi" dedi.

Ekonomist'in haberine göre; Faralyalı, "5 yıl içinde hem mevcut işlerimize hem de yeni işlere toplamda 1 milyar dolar daha yatırım yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kale Grubu | Zeynep Bodur Okyay: Yeni iş yapış şekilleriyle birlikte liderlik anlayışı da değişmeli

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, yeni düzende; paydaş ekonomisi ve iş birliklerinin çok değerli olduğunu kaydederek, sorumlu ve duyarlı liderliğin de bu temelde yükseldiğin işaret etti.

Yeni iş yapış şekilleriyle birlikte liderlik anlayışını da değiştirmek gerektiğini vurgulayan Okyay, şöyle devam etti:

* Değerler ve liderlik yetkinlikleri üzerine önemli çalışmalar yaptık ve gördük ki en önemli konu belirsizliklere karşı aksiyon almak ve konfor alanından çıkmak. Daha paylaşımcı bir liderliğe doğru evrilmek lazım. Artık paydaşlarla beraber yol almak ve sosyal fayda yaratmak da oldukça önemli.

Rönesans Holding | İpek Ilıcak Kayaalp: Alanımızda sürdürülebilirlikte lider şirket olmak istiyoruz

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp ise "1993'te kurulduk, Avrupalı ve ABD'li müşterilerimize hizmet sunduk. 2010'lu yıllarda Türkiye'ye geldik. Türkiye’ye bugüne kadar 8 milyar dolar yatırım yaptık" dedi.



Kayaalp sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda 30 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Çok fazla yabancı ortaklık yapan bir şirketiz, kendi içimizde 'Birleşmiş Milletler gibiyiz' diyoruz. 2030 yılında tamamen sürdürülebilir malzemelerden yeşil şantiye yapmayı hedefliyoruz. Kendi alanımızda sürdürülebilirlikte lider şirket olmak istiyoruz." diye konuştu.