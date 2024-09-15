Belçika Merkez Bankası Başkanı Wunsc'ten uyarı: Faizler düşmeli, enflasyon tehlikesi yakın!

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, faizlerin düşmesi gerektiği görüşünü dile getirdi ancak enflasyon konusundaki endişelerini de paylaştı. VRT televizyonuna konuşan Wunsch, AMB’nin politikalarını gevşetmeye devam edebileceğini belirtirken, hizmet sektöründeki yüksek enflasyonun bu süreci yavaşlatma riski taşıdığını söyledi.

Wunsch, “Temel senaryomuzda, tahminlerimiz gerçekleşirse faiz oranlarını daha da düşürebiliriz. Ancak hizmet enflasyonunun yüksek kalması halinde bu süreç yavaşlayabilir” dedi. Tüketici fiyatlarındaki artışın genel anlamda kontrol altında olduğunu ifade eden Wunsch, hizmet sektöründeki enflasyonun hala yaklaşık yüzde 4 seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Bu duruma ilişkin değerlendirmesinde Wunsch, "Eğer ekonomik toparlanma hız kazanırsa, enflasyonun daha uzun süre yüzde 2’nin üzerinde kalması muhtemel" açıklamasında bulundu.

Blomberg HT'de yer alan habere göre Geçtiğimiz hafta, AMB enflasyon tahminlerinde bir değişiklik yapmadı ve tüketici fiyatlarındaki artışın 2025 yılı sonunda yüzde 2’lik hedefe ulaşacağını öngördü. Ancak AMB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimi hamlesinin Aralık ayındaki toplantıda daha olası olabileceğine işaret etmişti.

Wunsch’un açıklamaları, AMB’nin gelecekteki faiz kararlarına dair merak uyandırmaya devam ederken, piyasalarda faiz indirimi beklentisiyle birlikte enflasyonun nasıl seyredeceği sorusu gündemde kalmaya devam ediyor.