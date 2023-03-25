“Belediyecilik anlayışımız şehri birlikte yönetme modeline dayalıdır”

Fransa’nın Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu binasında düzenlenen genel kurula Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Leen Verbeek, Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi Nurdan Bayraktar Golder, kongre delegeleri, belediye başkanları ve gençlik delegasyonu üyeleri katıldı.

Genel Kurulda “Krizler Karşısında Şehirlerin ve Bölgelerin Direnci” oturumunda konuşan Altay, Konya’nın geleneği ve modernliği birlikte yaşatan 10 bin yıllık deneyime sahip kadim bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Konya modeli belediyecilik anlayışının olağanüstü dönemlerde şehri bir bütün olarak birlikte yönetmeye dayalı olduğunu belirten Altay, yüz ölçümü itibarıyla Türkiye’nin en büyük şehri olan Konya'nın küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen kentler arasında yer aldığını, iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.