Belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP özel sektör istihdamı verisine göre, kasımda çalışanların yıllık ücreti yüzde 5,6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden söz konusu ücret artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu. Böylece, ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin ardından dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verileri de iş gücü piyasasındaki soğumayı destekleyici nitelikte geldi.

Analistler, Fed'in şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini ifade ederek, ABD'de çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamanın dikkat çekici olduğunu söyledi. Para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatan analistler, önümüzdeki iki toplantıda bankasının faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi. Öte yandan, ABD'nin büyük bankalarının üst yöneticileri (CEO), banka sermayelerinin artırılmasını öngören bankacılık sektörüne ilişkin yeni düzenleme teklifinin ekonomiye zarar verebileceği uyarısında bulundu. "Basel III Endgame" olarak bilinen yeni düzenleme teklifine karlılıklarını etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkan banka yöneticileri, düzenlemenin, sektörün daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde kredileri azaltacağını ve banka bilançolarını zayıflatacağını savundu.

Küresel arz talebi gölgede bıraktı

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,106 ile 3 ayın en düşük seviyesini test ederken, yeni günde yüzde 4,17 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 27 dolardan alıcı buluyor. Öte yandan, OPEC+'nın üretim kesintilerine rağmen, küresel arzın talebi gölgede bıraktığına yönelik işaretlerle birlikte düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 3,7 azalışla günü 74,3 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 74,8 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, enerji hisseleri üzerinde baskı oluştururken, dün Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1'in ve Marathon Petroleum'un hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Çip üretici Nvidia'nin hisseleri de şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin pazarına yönelik yeni çiplerin ihracat kısıtlamalarına uygun olmasını sağlamak için ABD hükümetiyle yakın iş birliği içinde çalıştığını açıklaması sonrası yüzde 2'nin üzerinde düştü. New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa'da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde büyüme verilerine çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2024 toplamda 150 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülürken, bankanın martta yüzde 75 ihtimalle faizleri düşürmeye başlayacağı ve güvercin adımlar konusunda diğer merkez bankaları arasında başı çekeceği ifade ediliyor. Bu durum, bölge genelinde risk iştahını desteklerken, bugün açıklanacak yoğun veri gündeminin oynaklığı artırması bekleniyor. Faiz artırımlarına ilk başlayan merkez bankası olarak öne çıkan, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Başkanı Andrew Bailey, dün ülkede faiz oranlarının bir süre daha mevcut seviyelerinde tutulması gerektiğini savundu. Bankanın Finansal İstikrar Raporu’nun ardından düzenlenen toplantıda konuşan Bailey, "Yüksek faiz oranlarının tam etkisi henüz ortaya çıkmadı. Bu nedenle ortaya çıkabilecek finansal istikrar risklerine karşı ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz." dedi.

Ayrıca, bugün düşüş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1,0760 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, dün petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketle birlikte, doğal gaz ve petrol şirketlerinin hisseleri yüzde 0,9 değer kaybederken, madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 1,6, otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 2,2 artış kaydetti. Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,75, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Asya piyasalarında negatif seyir hakim oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Çin'in kredi notunu düşürmesinin etkileri sıcaklığını korurken, ülkenin borç yüküne ilişkin endişeler de ön planda tutuluyor. Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de dış ticaret fazlası 68,39 milyar dolara çıkarak beklentileri aşarken, ihracat da yıllık bazda yüzde 0,5 artışla tahminleri geride bıraktı. Ülke ithalatının ise yıllık yüzde 0,6 azalışla öngörülerin altında kalması küresel tedarik zinciri konusunda soru işareti oluştururken, piyasa beklentisi yüzde 3,3 artış olacağı yönündeydi. Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,51 değer kaybıyla 7.855,06 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 28,9115'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9217 seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan, dün Türk Hava Yolları (THY), Ocak - Kasım 2023'de geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısının yüzde 16,6 artarak 77,3 milyon olduğunu bildirirken, Resmi Gazete'deki karara göre SASA Polyester'in Adana'daki yatırımlarına ilişkin devlet yardımı revize edildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.810 ve 7.760 seviyelerinin destek, 7.900 ve 7.980 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.