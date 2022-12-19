Bentley İstanbul 15. yıldönümü kutluyor

Bentley Motors’un, Bentley İstanbul adıyla Doğuş Otomotiv bünyesinden temsil edilmeye başlanmasının 15. yıldönümü sınıfının lideri Bentayga Extended Wheelbase (EWB) modelinin lansmanıyla kutlanıyor.

Bu yılın başlarında tanıtılan ve 180 mm’lik ek aks mesafesiyle lüks SUV sınıfında lider konmunda olan Bentayga EWB, iç mekan boyutlarıyla rakiplerine kıyasla öne çıkıyor. Kabin aydınlatmasında el işçiliği derinin kullanıldığı Bentley Diamond Illumination’ın ilk uygulamasının yer aldığı model, aynı zamanda dünyada bir ilk olan iklim algılama ve gelişmiş duruş ayarlama sistemlerine sahip opsiyonel Airline Seat özelliğiyle donatıldı.

Azure zenginleştirildi

İyi yaşam uzmanları ve nörobilimcilerle birlikte, ‘direksiyon başında sağlık’ için özenle geliştirilen EWB Azure, daha güvenli, rahatlatıcı ve konforlu yolculuklar sunuyor. Gelişmiş sürücü destek teknolojilerinin Touring özelliğini de içeren EWB Azure, stressiz iç mekan, azaltılmış NVH; yani Gürültü, Titreşim ve Sertlik seviyeleriyle zenginleştirildi.

24 milyar dikiş seçeneği

Bentley’nin 4.0 litrelik 550 PS V8 motoruyla piyasaya pazara sunulan EWB, daha ince dikiş iplikleriyle Bentley’nin şimdiye kadarki en yumuşak, kabartmalı koltuklarının sunulduğu seri üretim modeli. 24 milyar dikiş seçeneği arasından seçim yapabilecek Bentley müşterileri çok sayıda donanım kombinasyonu gibi birçok özellik için Bentley’nin kişiselleştirme birimi Mulliner’le birlikte çalışabilecek.

"Uzun süreli ortaklığımızı kutluyoruz"

Bentley İstanbul’un 15. Yıldönümü nedeniyle bilgi veren Bentley Avrupa Bölge Direktörü Balazs Rooz, uzun süredir işbirliği içinde olduklarını ve bu ortaklığı kutladıklarını söylerek “Türkiye piyasasında köklü bir marka olmak için sıfırdan yapılan çalışmalar büyük bir başarıyı işaret ediyor. Bunu mümkün kılan ve olağanüstü müşteri deneyimi sunmak için durmaksızın çalışan tüm ekip üyelerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bentley İstanbul, markanın uzun soluklu ortağı Doğuş Otomotiv tarafından temsil ediliyor ve Maslak’taki Doğuş Center’da ve Galaport’taki pop-up mağazasıyla faaliyet gösteriyor.