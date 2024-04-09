Benzin, motorin, LPG: 9 Nisan güncel akaryakıt fiyatları (İstanbul, İzmir, Ankara)
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Son olarak 21 Mart'ta benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş, 22 Mart'ta da LPG'ye 50 kuruş zam gelmişti. 23 Mart'ta ise motorin grubuna ise bu gece yarısı itibarıyla 1 liralık indirim gelmişti.
9 Nisan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul - Anadolu Yakası
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 43.38 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 41.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 21,60 TL
İstanbul - Avrupa Yakası
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.47 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 42.03 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 21.68 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.23 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.85 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.43 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.05 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL