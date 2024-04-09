Benzin, motorin, LPG: 9 Nisan güncel akaryakıt fiyatları (İstanbul, İzmir, Ankara)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak 21 Mart'ta benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş, 22 Mart'ta da LPG'ye 50 kuruş zam gelmişti. 23 Mart'ta ise motorin grubuna ise bu gece yarısı itibarıyla 1 liralık indirim gelmişti.

9 Nisan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul - Anadolu Yakası

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 43.38 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 41.96 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 21,60 TL

İstanbul - Avrupa Yakası

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.47 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 42.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 21.68 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.85 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.43 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.05 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL