Benzin, motorin, LPG: Güncel akaryakıt fiyatları (8 Nisan 2024, İstanbul, Ankara, İzmir)
Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak, dalgalanma gösteriyor. Bu durum fiyatlara genellikle zam, bazen de indirim olarak yansıdığı için vatandaşlar benzin, motorin ya da LPG fiyatlarını merak ediyor. İşte bugün (8 Nisan) akaryakıt fiyatlarındaki son durum…
Döviz kurundaki ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının değişmesine neden oluyor. Benzin ve motorine 21 Mart’ta zam gelmişti. Buna göre; benzin 1,5 TL, motorin ise 1,3 TL zamlanmıştı. LPG’deki fiyat artışı ise 50 kuruş olmuştu.
8 Nisan Çarşamba günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 43.38 TL
Motorin litre fiyatı: 41.96 TL
LPG litre fiyatı: 21,60 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 43.47 TL
Motorin litre fiyatı: 42.03 TL
LPG litre fiyatı: 21.68 TL
ANKARA:
Benzin litre fiyatı: 44.23 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 21.85 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 44.43 TL
Motorin litre fiyatı: 43.05 TL
LPG litre fiyatı: 21.90 TL