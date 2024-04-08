Benzin, motorin, LPG: Güncel akaryakıt fiyatları (8 Nisan 2024, İstanbul, Ankara, İzmir)

Döviz kurundaki ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının değişmesine neden oluyor. Benzin ve motorine 21 Mart’ta zam gelmişti. Buna göre; benzin 1,5 TL, motorin ise 1,3 TL zamlanmıştı. LPG’deki fiyat artışı ise 50 kuruş olmuştu.

8 Nisan Çarşamba günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.38 TL

Motorin litre fiyatı: 41.96 TL

LPG litre fiyatı: 21,60 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.47 TL

Motorin litre fiyatı: 42.03 TL

LPG litre fiyatı: 21.68 TL

ANKARA:

Benzin litre fiyatı: 44.23 TL

Motorin litre fiyatı: 42.85 TL

LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44.43 TL

Motorin litre fiyatı: 43.05 TL

LPG litre fiyatı: 21.90 TL