Benzin satışları eylülde yüzde 3,06 azaldı

24 Ekim 2017

Petrol Sanayi Derneği (PETDER), 2017 yılının eylül ayında benzin satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,06 oranında azaldığını açıkladı. Böylece benzin satışları 270 bin 480 m3 oldu.

Aynı dönemde motorin satışları yüzde 10,54 artışla 2,38 milyon m3, kalorifer yakıtı satışları yüzde 5,08 artışla 5 bin 543 ton olarak kaydedildi.

Fuel oil satışları yüzde 14,55 düşüşle 48 bin 503 tona gerilerken, gaz yağı satışları da yüzde 44,08 düşüşle 359 ton seviyesinde kaldı.

Otogaz LPG satışları yüzde 5,01 düşüşle 287 bin 872 ton olarak kayıtlara geçti. İlk 9 ayında benzin satışları yüzde 2,72 artışla 2,31 milyon ton, motorin satışları yüzde 7,86 artışla 20,53 milyon m3 oldu.