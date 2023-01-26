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Benzin ve motorin ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor (26 Ocak 2023)

Benzin ve motorin fiyatları her gün değişiklik gösteriyor. Önceki gün zamlanan benzin ve motorin için şimdi de indirim kararı alındı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları…

Haber Merkezi
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Rusya – Ukrayna savaşı, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki değişiklikler benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Önceki gün zamlanan benzin ve motorin grubu için bugün ‘indirim’ haberi geldi.

27 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60’ar kuruş indirim bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,08 lira
Benzinin litresi ortalama 21,71 lira

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