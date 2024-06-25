Benzin ve motorine büyük zam geldi (25 Haziran akaryakıt fiyatları)

Brent petrol ve dövizdeki değişiklikler akaryakıta indirim ya da zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorinde 21 Haziran'da yapılması planlanan ancak ertelenen zam gece yarısı itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıdı. Ertlenen zamda benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacağı duyurulmuştu.

Benzin grubuna 2 TL, motorin grubuna zam geldi. Artış gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, 25 Haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42,29 TL

Motorin litre fiyatı: 42,36 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 42,18 TL

Motorin litre fiyatı: 42,28 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43,28 TL

Motorin litre fiyatı: 43,35 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 43,58 TL

Motorin litre fiyatı: 43,72 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 44,05 TL

Motorin litre fiyatı: 44,20 TL