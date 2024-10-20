Benzin ve motorine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum (20 Ekim akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar başta Google olmak üzere çeşitli arama moturları aracılığıyla "Benzin ne kadar?" "Motorin (mazot) kaç TL" gibi soruları aratıyor.

Benzin ve motorine indirim

22 Ekim 2024 Salı günü itibarıyla benzin ve motorinde indirim yapılacağı bildirildi. Benzin fiyatında 1,87 TL, motorin fiyatında ise 1,65 TL indirim bekleniyor.

20 Ekim 2024 Pazar günü güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

* Benzin: 44,68 TL

* Motorin: 43,55 TL

* LPG: 25,14 TL

İstanbul Anadolu Yakası

* Benzin: 44,56 TL

* Motorin: 43,50 TL

* LPG: 24,60 TL

Ankara

* Benzin: 45,09 TL

* Motorin: 44,08 TL

* LPG: 25,15 TL

İzmir

* Benzin: 45,54 TL

* Motorin: 44,58 TL

* LPG: 25,05 TL