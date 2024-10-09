Benzin ve motorine yeni zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları (9 Ekim 2024)

İsrail-İran gerilimi belirsizliğini korurken, petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. Brent petrolün güncel satış fiyatı 77.18 dolara dayanırken, benzin ve motorine bu hafta bir kez daha zam geliyor.

Yeni zam yolda

9 Ekim çarşamba gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruş, 10 Ekim perşembe gece yarısı da benzine 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

Brent petrol fiyatları ve vergilendirmelere göre tabelaya yansıyacak zam oranında değişiklik olabileceği belirtiliyor.

9 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.93 TL

Motorin litre fiyatı: 42.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.81 TL

Motorin litre fiyatı: 42.67 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.22 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.76 TL

Motorin litre fiyatı: 43.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL