Benzin ve motorine yeni zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları (9 Ekim 2024)
Orta Doğu'daki savaş küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının artışına neden olurken, benzin ve motorinde zam göründü. Bu geceden itibaren benzin ve motorin fiyatlarına bir liradan fazla zam gelecek.
İsrail-İran gerilimi belirsizliğini korurken, petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. Brent petrolün güncel satış fiyatı 77.18 dolara dayanırken, benzin ve motorine bu hafta bir kez daha zam geliyor.
Yeni zam yolda
9 Ekim çarşamba gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruş, 10 Ekim perşembe gece yarısı da benzine 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.
Brent petrol fiyatları ve vergilendirmelere göre tabelaya yansıyacak zam oranında değişiklik olabileceği belirtiliyor.
9 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.93 TL
Motorin litre fiyatı: 42.74 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.81 TL
Motorin litre fiyatı: 42.67 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.22 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.76 TL
Motorin litre fiyatı: 43.74 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL