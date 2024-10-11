Benzine bir zam daha: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: İşte benzin ve motorin fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar geliyor. Benzin fiyatlarına dün gece itibarıyla gelen 64 kuruşluk zammın ardından bir zam da bu gece gelecek.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre; benzinin litre fiyatına 95 kuruş zam gelecek. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Motorin fiyatında ise bir değişiklik görünmüyor.

Benzin fiyatları dün 64 kuruş, motorin ise çarşamba günü 77 kuruş zamlanmıştı.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,62 TL, Ankara'da 44,99 TL, İzmir'de 45,45 TL seviyesine yükselecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,49 TL, Ankara'da 43,96 TL, İzmir'de 44,49 TL seviyesinde bulunuyor.