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Benzine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları, petrol ve uluslararası ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak dalgalanmaya devam ediyor. Bu geceden itibaren benzine indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişimi olmayacak.

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi  ise ortalama 19.51 liradan satılıyor.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,88 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,06 TL’ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,07 TL, Ankara 22,24 TL, İzmir’de 22,34 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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