Benzine yeni zam yolda
Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan değişkenlik nedeniyle benzin fiyatlarına salı gününden itibaren zam bekleniyor.
Haber Merkezi
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor.
Motorin grubunda değişiklik öngörülmüyor
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan, Benzinin litresi ise ortalama 19,67 satılıyor