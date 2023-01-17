Benzine zam geldi! (16 Ocak 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte benzin ve motorin fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor.

Benzine geçen hafta gelen 80 kuruşluk zammın ardından bugün bir zam daha geldi.

Güncel benzin fiyatları

Benzinin litre fiyatı bugün itibarıyla 67 kuruş yükseldi. Son zammın ardından İstanbul Avrupa yakasından benzinin litresi ortalama 20.34 liraya yükseldi. Litre fiyatı Ankara'da 20.60 lira, İzmir'de ise 20.55 lira oldu.

Motorine zam yok

Motorin fiyatında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.