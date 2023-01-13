Benzine zam geldi: İşte güncel benzin fiyatları (13 Ocak 2023)

Benzin fiyatları yeniden 19 TL’nin üzerine çıktı. Benzinin litre fiyatına 13 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 79 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 19,69 TL oldu.

Motorinin litre fiyatı ise 22,12 seviyesinde kaldı.

Benzin fiyatları, bu zamla birlikte yeni yıla başladığı 19,46 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.