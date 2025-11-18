Berkshire yatırımı hisseleri uçurdu: Google'ın CEO’sundan 'yapay zeka balonu' uyarısı

Efsane yatırımcı Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in Google hisselerine yaptığı 4,9 milyar dolarlık son yatırım, teknoloji devinin hisselerini zirveye taşıdı.

Analistler, bu hamlenin yatırımcı güveni açısından da iyiye işaret olduğunu savunurken yapay zeka balonunun patlayacağı yönündeki tartışmalar ise sürüyor.

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ise tartışmalara ilişkin "Bu balon patlarsa biz de dahil olmak üzere hiçbir şirketin bundan muaf olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Yeni dot.com krizi olabilir

Yapay zekanın son yıllardaki yükselişini “olağanüstü” diyerek nitelendiren Pichai, yatırım dalgasının içinde mantıksız unsurların da bulunduğunu belirterek dot-com krizinin yapay zekada da yaşanabileceğini belirtti.

Yapay zekanın dönüştürü etkisine de dikkat çeken Alphabet CEO'su, yapay zekanın "insanlık tarihindeki en önemli teknoloji” olduğunu savundu.

Dot-com balonu

Bilgisayar ve internet teknolojilerine yatırım yapan risk sermayesi şirketler yatırımların geri dönüşünü sağlayamadıkları gerekçesiyle bu sektörlerden çekilmiş ve NASDAQ'daki senetler 2000 yılının Mart ayında büyük değer kaybı yaşamıştı.