Besicilere büyük destek! 108 bin hayvan dağıtılacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında yeni destek modelinin uygulamaya alındığını açıkladı.

Yumaklı, projenin temel hedefinin kırmızı et arz güvenliğini güçlendirmek, canlı hayvan varlığını artırmak ve üretimi ülke geneline yaymak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Et ve Süt Kurumu'na tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında bu yıl 108 bin baş besilik hayvan küçük üreticiler için ayrıldı.

Besi ahırı kapasitesi 200 başın altında olan işletmelerin yararlanabileceği program kapsamında üreticilere 30 başa kadar besilik hayvan teslim edilecek.

Büyük işletmelere göre yüzde 26 daha uygun fiyat

Projeden yararlanmaya hak kazanan üreticiler, hayvanları büyük ölçekli işletmelere uygulanan fiyatlardan kilogram başına 110 lira daha düşük bedelle satın alabilecek. Bu avantaj sayesinde küçük aile işletmeleri üretim maliyetlerini azaltırken rekabet gücünü de artırabilecek.

3 bin 600 besici hak sahibi oldu

Başvurular il ve ilçe tarım müdürlükleri üzerinden elektronik ortamda alındı. Önceden açıklanan kriterler doğrultusunda yapılan puanlama sonucunda 3 bin 600 üretici projeden yararlanma hakkı elde etti. Bakanlık, dağıtım sürecinin şeffaflık ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Besicilere kâr garantisi verilecek

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise gelir garantisi modeli oldu. Üreticiler teslim aldıkları hayvanları en az 4 ay, en fazla 9 ay besledikten sonra Et ve Süt Kurumu’na geri satabilecek. ESK, hayvanları sözleşmede belirlenen ve üreticinin kârını koruyan fiyat üzerinden satın alacak.

Fiyatlar enflasyona göre güncellenecek

Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgiye göre geri alım fiyatları her ay enflasyona göre güncellenecek. Bu sayede üreticiler, besi süresince oluşabilecek piyasa dalgalanmalarından korunacak ve gelirlerini önceden öngörebilecek.

Ahır kapasiteleri daha verimli kullanılacak

Yeni model, küçük işletmelerin mevcut ahır kapasitelerini tam olarak değerlendirmesine de imkân sağlayacak. Üreticiler hem boş kapasiteyi ekonomiye kazandıracak hem de sürdürülebilir üretim yapma fırsatı elde edecek.

Düzenli üreticiye yeni avantaj

Hayvanlarını sözleşme şartlarına uygun şekilde ve zamanında ESK’ye teslim eden üreticiler, gelecek yıllarda yapılacak besilik hayvan dağıtımlarında öncelikli olarak değerlendirilecek. Böylece üretici ile kamu arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş birliği modeli oluşturulacak.

Amaç hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak

Tarım ve Orman Bakanlığı, proje sayesinde bir yandan küçük üreticinin gelir güvencesine kavuşacağını, diğer yandan Et ve Süt Kurumu'nun piyasayı düzenleyerek vatandaşların daha uygun fiyatlarla kırmızı ete ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.