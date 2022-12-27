Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm kapsamında yapılar yıkıldı

KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ tarafından kurulan "İstanbul Yenileniyor Platformu", Karanfilköy'de 12 Aralık'ta başlattığı yıkım çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Yıkımın yapıldığı alanda incelemeler yapan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, bölgede yüzde 92 oranında uzlaşının sağlandığını söyledi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt

Kurt, ocak ayının sonuna kadar uzlaştıkları tüm hak sahiplerinin yıkım süreçlerini gerçekleştireceklerini belirterek, "2023'e kadar bölgedeki riskli yapı stokunun yüzde 20'sinin tahliyesini hedefliyoruz" dedi.

Olası bir depremde burada enkaz altından insan çıkarmak istemediklerini vurgulayan Kurt, KİPTAŞ, yüklenici firma, Beşiktaş Belediyesi, İBB, hayvanseverler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında bölgedeki sokak hayvanlarını veterinerlik hizmetlerinden yararlandıracaklarını kaydetti.

"Tüm riskli yapıların tahliye ve yıkım süreçlerinde önce asbestten arındırıldı"

Kurt, proje alanı içerisinde ancak şantiye alanı dışında hayvanlara bir barınma alanı sağlayacaklarını aktararak, onları sahiplenmek isteyen hayvanseverlerin buraya başvurabileceklerini bildirdi.

Şirketin yaptığı incelemeler sonrası Karanfilköy'ün kentteki en çok asbest yoğunluğuna sahip proje alanı olduğuna dikkati çeken Kurt, tüm riskli yapıların tahliye ve yıkım süreçlerinde önce asbestten arındırıldığını dile getirdi.

İBB Meclisi'nde 22 Kasım'da yapılan görüşmelerde bölgeye ait imar planları oy birliği ile geçti. Mevcutta 900 hak sahibi ile 695 konut ve 79 dükkan olmak üzere toplam 774 bağımsız birimden oluştuğu belirlenen saha tespit çalışmaları geçen günlerde tamamlanmıştı.