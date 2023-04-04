Beyçelik Gestamp’ın Yeniköy fabrikası açıldı

Açılışı gerçekleştirilen Yeniköy fabrikasının Türkiye’nin en önemli montaj fabrikalarından biri olacağının altını çizen Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yeniköy fabrikamız Türkiye’nin en önemli montaj fabrikalarından biri olacak. Yeniköy’deki bu ilk yatırımımız, dilerim bu bölgede yeni yatırımlarla büyümemizi sürdürürüz. Bugün Ford için hizmet verecek bu fabrika ileride tüm ana sanayiye hizmet veren bir kuruluş haline gelir. Fabrikamızın ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Açılışta konuşan Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, ”BAmacımız birlikte daha çok üretmek, daha çok çalışmak ve ülkemize, şirketlerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza daha fazla değer katmak” dedi.

160 robotlu fabrikada 550 kişiye iş imkanı

Beyçelik Gestamp Yeniköy Fabrikası 25 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek. Fabrikayla Beyçelik Gestamp 550 yeni istihdam yaratmayı hedefliyor. Ford Otosan’ın yeni araçlarının gövde ürünlerinin imalatının yapılacağı fabrikada, 160 adet robot ile donatılmış, son teknolojilere uygun montajlı üretim yapılacak.