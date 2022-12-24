Beykoz'da yeniden karpuz üretilmeye başlandı

Beykoz Belediye Başkanı Aydın, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen "Beykoz 2022 Kent Tarımı Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, kent tarımını önemsediklerini ve 4 yıl önce yaptıkları araştırmalarda da Beykoz’da halkın böyle bir ilgisinin olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

"Köy pazarı projesini hayata geçirdik"

313 kilometrekarelik Beykoz’un 37,6 kilometrekaresinin resmiyette tarım alanı olarak gözüktüğüne değinen Aydın, ilçenin yüzde 12’lik alanının tarım alanı olarak gözüktüğüne işaret etti. Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüzde 12’lik alanın 2019 yılı başında 10,6 kilometrekarelik kısmında tarım yapılıyordu. Bugün 11,9 kilometre karelik kısmında tarım yapılmaya başlandı. 3,5 yıllık çalışma ile alan olarak Beykoz’da tarım yapılan araziyi yüzde 13 artırmış olduk. Fakat bu, var olan 37 kilometrekarelik alanın henüz yaklaşık 3’te 1’ini teşkil ediyor. Bu gelişmeyi nasıl sağladık? Öncelikle konu ile ilgili ne yapabiliriz noktasında bir çalıştay yaptık. Burada konuyu etraflıca değerlendirdik. Bir yol haritası belirlemiş olduk. Alım garantili üretim modeline geçtik. Siz üretin biz alalım dedik. Satışla ilgili herhangi bir probleminiz olmayacak dedik."

Aydın, köy pazarı projesini de hayata geçirdiklerine değinerek, "Beykoz’da üretilen ürünlerin satıldığı pazarlarımızı da oluşturduk. Bu pazarlarda satılamayan ürünleri belediye olarak bizler aldık." diye konuştu.

500-600 tona yakın karpuz üretiliyor

İlçede üretilen ürünlerle ilgili konuşan Aydın, "2019 başı ve 2022 yılı kıyaslaması yapıldığında, tarla bitkisi, sebze ve meyve olarak 2019’da 14 bin 740 ton üretim yapılmış Beykoz’da. Bugünse 20 bin 752 ton üretime çıktık. Örneğin geçmişte Beykoz’da karpuz üretimi varmış. Ama son yıllarda sıfırlanmış. Şimdi Beykoz’da 500-600 tona yakın karpuz üretilmeye başlandı" şeklinde konuştu.

Aydın, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçi sayısının 38’den 197’ye çıktığının altını çizerek, küçük alanlarda üretim yapanların bu sayıya dahil olmadığını onlarla birlikte rakamın 3 bini aştığını anlattı.

Sempozyumda konuşan Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun, aktivizim, STK ve gönüllülüğün son derece önemli olduğunu, uygulamaya dönüştüğü anlamda yettiğini fakat icraya dönüşmediğinde yetmediğini ifade etti.

Coşkun, akademinin gerçekten şehir planlama, mimarlık bölümlerinden başlayarak çok ciddi bir bilgi üretimi sağladığını dile getirerek, "Türkiye öğreniyor, bilgisinde üretiyor. Biz sahaya indiğimizde bu konuyla ilgili çalışmalar nedir dediğimizde sempozyumu da sahayı da bilgi üretimiyle kurtaran yine akademi oldu" dedi.