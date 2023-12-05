Bezos, 10 bin dolarlık yatırımla kardeşlerini milyarder yapmış!

Emre ERGÜL

Yapacağınız bir hisse yatırımı sizi milyarder yapabilir mi? Hayali bile güzel… Şu anda dünyada bu hayali yaşayan iki kişi var: Christina ve Mark Bezos kardeşler… 10 bin dolar koyup, 28 yılda yüzde 10.249.900 (10.2 milyon) kâra geçen iki kardeş…

Haydi filmi başa saralım ve bugün 171 milyar dolarlık şahsi servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Jeff Bezos’un kardeşlerini milyarder yapma hikayesini daha iyi anlamak için 29 yıl öncesine gidelim… Yıl: 1994… Jeff Bezos, Amazon’u kurmak için kolları sıvamıştı. 1 milyon dolara ihtiyacı vardı. Aile üyeleri, arkadaşları ve gözüne kestirdiği yatırımcılarla tam 60 toplantı yaptı. Projesini sundu. Kişi başına 50’şer bin dolar istiyordu.

Bezos, görüştüğü herkese yatırımın riskini şöyle anlatıyordu: “İnternet çok hızlı büyüyor. İnternet site açma oranı her yıl yüzde 2 bin 300 artıyor. İnternette kitabevi açmak riskli bir yatırım olacak. Hatta yüzde 70 oranla yatırdığınız parayı bir daha göremeyebilirsiniz.

Ama tarihin en iyi de olabilir.” Görüştükleri insanlardan sadece 20’si Jeff Bezos’a inandı. Bu 20 kişiden 2’si de Amazon’u Temmuz 1994’te kuran Jeff Bezos’un erkek kardeşi Mark ve kız kardeşi Christina’ydı. Bloomberg’in ortaya çıkardığı olaya göre, iki kardeş 10’ar bin dolara 30 bin Amazon hissesi satın aldı.

(O dönemde bir Honda Accord, ABD’de 14 bin dolar fiyat etiketiyle satılıyordu.) Amazon, 15 Mayıs 1997’de hisse başı 18 dolarlık fiyatla halka açıldı. Bezos'un girişimci ruhu ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde Amazon, 1.5 trilyon dolarlık mevcut piyasa değeriyle dünyanın en başarılı şirketlerinden biri oldu.

Bloomberg iki kardeşin aldığı risk için şu yorumu yaptı: “Bezos'un kardeşleri henüz hisselerini satmadıysa bireysel hisseleri 1.025 milyar dolar değerinde olacak. Bu sadece 28 yılda yüzde 10 milyondan fazla (kesin olarak yüzde 10.249.900) akıllara durgunluk veren bir getiri.

Tüm zamanların en başarılı girişim yatırımlarından biri olabilir. Ancak Amazon'a henüz başlangıç aşamasında yatırım yapmak yüksek risklerle doluydu.” Mark Bezos, bugün 55 yaşında ve Bezos Aile Vakfı’nın yöneticisi. Ağabeyi Jeff ’le hiç beraber çalışmadı. Milyarder olana kadar reklamcılık yaptı.

Tüm dünya onu ağabeyiyle birlikte Blue Origin’in ilk yolculuğunda uzaya çıkmasıyla tanıdı. Mark Bezos, ayrıca New York İtfaiyesi’nin gönüllü üyesi. Christina Bezos ise iki ağabeyinin aksine medyada pek görünen bir isim değil. Hakkında bilinen tek şey, Bezos Aile Vakfı’nda çalışıyor olması…

“Amazon her yıl ortalama yüzde 31 kazandırdı”

Finans yazarı Dan Burrows, Kiplinger için kaleme aldığı yazısında Amazon hissesine yatırım yapmanın ne getirdiğini inceledi. “Amazon hissesine 20 yıl önce bin dolar yatırsaydınız, ne olurdu?” başlıklı yazısında Burrows şunları yazdı: “Mart 2003'ün sonlarında Amazon hisselerine bin dolar yatırım yapmış olsaydınız ve Temmuz 2021'de, en yüksek seviyesinde, satmış olsaydınız, 133 bin dolardan fazla hasılat elde etmiş olurdunuz.

(Temmuz 2021'de zirveye ulaşan şirketin piyasa değeri 2 trilyon dolara yakın bir değere sahipti.)” “Bugün aynı bin dolarlık yatırımın değeri 71 bin doların biraz üzerinde. Karşılaştırıldığında, aynı zaman diliminde S&P 500'e yatırılan aynı miktar teorik olarak bugün neredeyse 6 bin 600 dolar değerinde olacaktır. Sonuçta, halka açık bir şirket olarak tüm tarihi boyunca Amazon hisseleri yıllık toplam yüzde 31 getiri elde etti. S&P 500 aynı aralıkta yıllık toplam yüzde 9.8 getiri elde etti.”