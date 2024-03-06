Bezos, Musk’ı geçerek yeniden gezegenin en zengin insanı oldu

Emre ERGÜL

Bloomberg’e göre, pazartesi günü itibarıyla Bezos’un net serveti 200 milyon dolardı, Musk’ın şahsi serveti ise 198 milyar dolar… Musk’ın ikinciliğe inişine Tesla hisselerinin haftaya yüzde 7 düşüşle başlaması neden oldu. Geçtiğimiz yıl Musk 31 milyar dolar kaybederken, Bezos 23 milyar dolar kazandı.

Bezos, “Dünyanın en zengin insanı” unvanını 2021’de lüks LVMH markasının sahibi Bernard Arnault’a bırakmıştı. Arnault’un iki yıllık saltanatı Musk’ın Mayıs 2023’te listenin başına oturmasıyla son buldu. Ancak geçen 1 yıl içinde üçüncülüğe düşen Bezos, önce Fransız işadamı Arnault’u, dün de Musk’ı geçerek, yeniden “en zengin” oldu. Tabii ki dünyanın en zengin insanı unvanı piyasanın performansına bağlı olarak birkaç ayda bir değişiyor.

Musk ve Arnault hala bol miktarda servete sahip; Oxfam'ın yıllık eşitsizlik raporuna göre, 2020'den bu yana dünyadaki en zengin beş kişinin net serveti, enflasyon dikkate alındıktan sonra yüzde 114 oranında artarak toplam 869 milyar dolara ulaştı. Amerikan basını, "Bezos, Musk'ı tahttan indirdi" başlıkları atarken, İngiliz basını Bezos'un bir sonraki adımının Boeing'le Lockheed Martin'in birlikte kurduğu uzay şirketi United Launch Alliance'ı almak olacağını yazdı.