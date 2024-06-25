Big Mac değil Tantuni Endeksi: Prof. Dr. Oğuz Ergin paylaştı: Asgari ücret artırılmazsa...

Döviz kurunun asıl değerini belirlemek üzere yapılan Big Mac Endeksi sadece ekonomi dünyasının değil sıradan vatandaşın da ilgisini çeken bir yöntem olarak uzun yıllardır kullanılıyor.

İlk olarak The Economist dergisi tarafından kullanılan endeks, aynı standartlarda satılan Big Mac'in ABD doları cinsinden değerini yerel para birimiyle ölçüyor.

Big Mac endeksine benzer bir endeksi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Ergin açıkladı.

Prof. Dr. Oğuz Ergin’in ‘Tantuni Endeksi’ son dört yılda tutulan verilere dayanıyor. Tantuninin fiyatının dört yılda 17 TL’den 220 TL’ye kadar yükseldiğini ortaya koyan Prof. Dr. Ergin, dolar bazında tantuni fiyatının ise 2,04 dolardan 6,69 dolar çıktığını gösterdi.

Prof. Dr. Ergin, asgari ücretle 136,7 tantuni alınabilirken artık 77,3 tantuni alınabildiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 110 olduğunu aktardı.

TOBB ETÜ’de mütevelli heyet başkanı ve rektör danışmanı olarak da görev yapan Prof. Dr. Oğuz Ergin, X (Twitter) hesabından ‘Tantuni Endeksi’ni paylaşırken, asgari ücret tartışmalarına da değindi.

Tantuni Endeksi üzerinden alım gücünün ne derecede düştüğünü ortaya koyan Prof. Dr Ergin, “Asgari ücret artmazsa daha önce görülmemiş düzeylere inecek bir satın alma gücü göreceğiz” ifadesini kullandı.