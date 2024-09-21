Bilgi ve iletişim sektörünün kârı 5 yılda 9,1 katına çıktı! Net kâr 724,4 milyar lira

'Sektör Bilançoları 2023' araştırmasına göre, 2023 yılı itibarıyla bilgi ve iletişim alanında 38 bin 142 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalardaki çalışan sayısı ise 264 bin 349 olarak kayıtlara geçti. Ülkede bu sektörde faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarının 2019-2023 döneminde düzenli arttığı görüldü.

Sektörün brüt satışları 2019'da 162,1 milyar lira olarak kaydedildi. Tüm dünyada birçok sektörü durma noktasına getiren Covid-19 salgının görüldüğü 2020'de yaklaşık 192,6 milyar lira olan brüt satışlar, 2021'de 261 milyar liraya, 2022'de 466,2 milyar liraya ve 2023'te 724,4 milyar liraya ulaştı. Böylece sektördeki firmaların 5 yılda brüt satışları 4,5 katına çıktı.

Aktif büyüklükleri 3,4 katına yükseldi

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2019'da 234,4 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2020'de 265,4 milyar liraya, 2021'de 357,2 milyar liraya, 2022'de 587,5 milyar liraya ve 2023'te ise 794,8 milyar liraya ulaştı. Böylece firmaların aktif toplamları 2019-2023 döneminde 3,4 katına çıktı.

Öz kaynaklarda artış yaşandı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı 2019'da 96,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2023'te 340,5 milyar liraya kadar yükseltti. Söz konusu dönemde öz kaynakların 3,5 katına çıktığı görüldü.

2019-2023 döneminde birçok alanda büyüyen sektörün kârlılığında da artış yaşandı. Sektörün net kârı 2019'da 11,6 milyar lira seviyesindeydi. Sektör firmaları 2020’de 17 milyar lira, 2021'de 22,9 milyar lira, 2022'de 36,3 milyar lira ve 2023'te 105,2 milyar lira net kâr sağladı. Böylece söz konusu firmaların net kârı son 5 yılda 9,1 katına çıkmış oldu.