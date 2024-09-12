Bilgisayar oyunu şirketlerinin para harcatma taktikleri AB'ye şikayet edildi

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu BEUC; Fortnite, EA Sports, Minecraft, Roblox ve Clash of Clans'ın sahibi olan oyun şirketlerini manipülatif para harcatma taktikleri uyguladıkları gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.

Fortnite, EA Sports FC 24, Minecraft ve Clash of Clans gibi oyunların sahibi olan Activision Blizzard, Electronic Arts, Epic Games, Mojang Studios, Roblox Corporation, Supercell ve Ubisoft'un da aralarında yer aldığı büyük şirketlerin haksız uygulamaları olduğu ifade edilen açıklamada, oyun şirketlerinin AB tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Oyun içi satın alımlar gerçek para biriminde görünmeli

Oyun içi para birimleri kullanıldığında tüketicilerin dijital ürünlerin gerçek maliyetini göremedikleri ve bunun aşırı harcamaya neden olduğu ifade edilen açıklamada, oyun içi satın alımların her zaman gerçek para biriminde görünmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, oyun içi para birimlerinin oyun geliştiricilere avantaj sağlayan haksız koşullara sahip olduğu ifade edilerek, "Çocuklar bu manipülatif taktiklere karşı savunmasız" değerlendirmesi yapıldı. Avrupa'da çocukların ayda ortalama 39 Euro'yu oyun içi alımlara harcadığı hatırlatılan açıklamada, çocukların sanal para birimleri tarafından kolayca kandırılabildiği ifade edildi.