Bilişim şirketleri de 'döviz desteği'nden yararlanabilecek

02 Şubat 2018

Ekonomi Bakanlığının döviz kazandırıcı hizmet ticareti kapsamındaki desteklerinden yazılım şirketleri dışındaki bilişim şirketleri de yararlanabilecek.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun "Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, düzenlemedeki "bilişim şirketi"nin tanımı değiştirilerek yazılım şirketleri dışındaki bilişim şirketlerinin de söz konusu destekten yararlanmalarının önü açıldı.

Ayrıca daha önce bir ay olarak belirlenen iş birliği kuruluşlarının ticaret ve alım heyeti desteğinden yararlandırılmasına için Bakanlığa başvuru süreleri, program başlangıç tarihinden iki ay öncesine çekildi.

Kurulun, "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine İlişkin Karar"ında da değişiklik yapıldı.

Değişiklik kapsamında, destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, başvuru süreleri ve uygulamaya dair usul ve esasların Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek genelgeyle belirlenmesi hükme bağlandı.

Kaynak: AA