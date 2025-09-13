BİM, dev pay geri alım programı başlattı

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 12 Eylül itibarıyla pay geri alım programı başlatılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre şirket, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını 2 milyon adet olarak belirlenirken geri alım için ayrılacak fon, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1,1 milyar TL olacak.

BİM, belirtilen azami pay sayısına ulaşıldığında programın sonlandırılacağını ve yapılan alımların ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacağını bildirdi.

BIMAS 13 Şubat'ta zirveyi gördü

13 Şubat'ta 581,2 TL ile tarihi zirvesini gören BIMAS payları, 12 Eylül'de günü 488,5 TL seviyesinde yatay kapatmıştı. Hisse, haftalık bazda yüzde 5, aylık yüzde 9 ve yıllık yüzde 12 oranında değer kaybetti.