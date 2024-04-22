BİM Kanada'ya gidecek mi? CEO Dortluoglu açıkladı: Teklif gelirse...

Ekonomi ağırlıklı yayınlarıyla öne çıkan ABD merkezli The Wall Street Journal (Journal) gazetesi, Kanada yönetiminin süpermarket alanında rekabeti artırmak için dünyadaki market zincirlerini radara aldığını yazmıştı. Bu listede Türkiye’den BİM Birleşik Marketler’in yer aldığı ifade edilmişti.

Konuya ilişkin BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu’ndan bir açıklama geldi. Reuters’a konuşan Dortluoğlu, "Kanada basınında yayınlanmış bir haber, biz de basından öğrendik. Burada özellikle discount sektöründe faaliyet gösterenler zikredilmiş. Türkiye'den de BİM zikredilmiş. Ama bize doğrudan, resmi şekilde ulaşmış bir davet yok. Anladığımız kadarıyla bu konu Kanada'nın hükümet birimleri içerisindeki bir değerlendirmenin basına sızmış hali" diye konuştu.

Dortluoğlu, bir davet gelmesi halinde Kanada pazarına girmekle ilgilenip ilgilenmeyecekleri ile ilgili ise şöyle konuştu:

* Kanada bizim yakın zamanda girmek adına değerlendirdiğimiz bir pazar değildi. Anladığım kadarıyla hükümetin ya da birimlerinin kendi içinde yapılan değerlendirmenin basına sızması söz konusu. Kanada hükümetinden bir davet gelirse tabii ki bir değerlendirme yaparız. O anlamda bir inceleme ve görüşümüzü belirtme durumu olur.

Journal’ın yayınladığı süpermarket zincirlerinin listesi şöyle:

* Fransa: Les Mousquetaires

* Almanya: Aldi, Lidl, Edeka Group ve Rewe Group

* Hollanda: X5 Perakende Grubu

* Norveç: Reitangruppen

* Portekiz: Jerónimo Martins

* İspanya: Distribuidora Internacional de Alimentación ve Mercadona

* Türkiye: BİM Birleşik Marketler

* ABD: Holding

'Daha iyi fiyatlar için baskı yaratacak'

Rotman School of Management'ta pazarlama profesörü olan David Soberman, CityNews yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, listeyi onayladığını ve adı geçen şirketlerin çoğunun piyasa bozucu olarak bilindiğini söylemişti.

Soberman, "Kanada pazarına ciddi indirimler yapan marketleri sokabilirseniz, bu geleneksel süpermarketler üzerinde Kanadalılara daha iyi fiyatlar sunmaları için gerçek bir baskı yaratacaktır" demişti.