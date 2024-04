Türkiye'de restoran, kafe boykotu sürerken, Kanada'dan süpermarket hamlesi: Türkiye'den BİM listede

Takip Et

Türkiye bu hafta sonu fahiş fiyatlar nedeniyle restoran ve kafelere yönelik boykot hareketine sahne olurken, Kanada süpermarket alanında rekabeti artırmak için yabancı şirket arayışına girdi.

Ekonomi ağırlıklı yayınlarıyla öne çıkan ABD merkezli The Wall Street Journal’ın (Journal) haberine göre; bir bilgi edinme başvurusu, federal yönetimin Kanada'ya gelip üç büyüklerle olarak bilinen Loblaw Companies Limited, Metro Inc. ve Sobeys Inc. ile rekabet edebilecek bir düzine potansiyel aday şirketin listesini incelediğini ortaya çıkardı.

Mevcut listede 12 süpermarket zincirini içeriyor ve 470 indirimli market işleten ABD’li Holdings dışında bunların çoğunluğu Avrupa merkezli. Kanada hükümetinin ilgisini çeken diğer market zincirleri Almanya, Türkiye, İspanya, Portekiz, Norveç ve Hollanda'da bulunuyor.

Journal’ın yayınladığı süpermarket zincirlerinin listesi şöyle:

* Fransa'dan: Les Mousquetaires

* Almanya'dan: Aldi, Lidl, Edeka Group ve Rewe Group

* Hollanda'dan: X5 Perakende Grubu

* Norveç'ten: Reitangruppen

* Portekiz'den: Jerónimo Martins

* İspanya'dan: Distribuidora Internacional de Alimentación ve Mercadona

* Türkiye'den: BIM Birleşik Dergiler

* ABD’den: Holding

Piyasa bozucu marketler

Kanada Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, geçen sonbaharda ülkenin üç büyük marketini gıda enflasyonunun nedenlerini açıklamamakla eleştirdikten sonra araştırmayı başlattı.

Rotman School of Management'ta pazarlama profesörü olan David Soberman, CityNews yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, listeyi onayladığını ve adı geçen şirketlerin çoğunun piyasa bozucu olarak bilindiğini söyledi.

Soberman, "Kanada pazarına ciddi indirimler yapan marketleri sokabilirseniz, bu geleneksel süpermarketler üzerinde Kanadalılara daha iyi fiyatlar sunmaları için gerçek bir baskı yaratacaktır" dedi.

Türkiye dahil pek çok ülke etkilendi

Yabancı oyuncuları Kanada'ya çekmek için, eğer varsa, ne gibi mali teşvikler gerekeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye dahil diğer pek çok ülkede olduğu gibi Kanada'da da tedarik zincirindeki aksamalar, tarımı etkileyen hava olayları ve tüketici talebindeki değişimler gibi çeşitli unsurlar nedeniyle market fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı.

Kanada'da market enflasyonu Mart ayında yavaşlamaya devam etse de bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,9 arttı. Bu oran Şubat ayındaki yüzde 2,4'lük yıllık orandan daha düşük ve 2022 sonu ve 2023 başında yüzde 11,4 ile zirve yapan market enflasyonundan çok uzak.