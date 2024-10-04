BİM’den katılım bankası adımı! KAP’a bildirildi

Parakende mağazacılık devlerinden BİM, bir dijital katılım bankası ile iştirak çalışmalarına başladığını duyurdu.

Çalışmalar başladı

Şirket tarafından yapılan açıklada, BİM Yönetim Kurulunun 22 Temmuz’da kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edeceği, bunun için de araştırmalara başladıkları belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eş zamanlı olarak, SPK’dan muhtemel işlemin “Önemli Nitelikte İşlem” olup olmayacağına ilişkin görüş talep edilmiştir.

Kurul tarafından yapılacak geri bildirimin İşlem’in akışı bakımından esaslı etkisi olacağı değerlendirilerek, yatırımcıların yanıltılmaması ve işlem akışının doğru belirlenmesi adına aynı tarihte özel durum açıklamasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Kurul tarafından şirketimize İşlem’in “Önemli Nitelikte İşlem” olmadığına yönelik görüş yazısı iletilmiş olup, şirketimiz bünyesinde araştırma çalışmalarına devam edilmektedir.”