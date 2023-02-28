Bina güçlendirme kredisi için hangi yol izlenmeli?

Konut sahibinin ilk olarak, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkili kılınan bir yapı denetim firmasından, binanın riskli olduğuna dair bir rapor alması gerekiyor.

Bu raporla bankalara ve finans kuruluşlarına başvuranlar düşük faiz oranlarının yanı sıra, 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vadelerle Bina Güçlendirme Kredisi kullanabiliyor. olayinkolayi.com yetkilileri, söz konusu finans desteğinden Kredi Hayat Sigortası yaptırarak yararlanmayı tercih edenlerin, olayinkolayi.com üzerinden satın alacakları poliçeye yaklaşık yüzde 40 oranında az ödeme yapacaklarını söylüyor.