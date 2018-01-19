Bina inşaat maliyeti arttı
BİME, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME) verilerini açıkladı.
Buna göre BİME, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe göre yüzde 6,5, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 22,8 ve dört çeyrek ortalamaları açısından da yüzde 19,7 arttı.
BİME'de geçen yıl dördüncü çeyrekte işçilik endeksi, üçüncü çeyreğe göre yüzde 1,8, malzeme endeksi ise yüzde 7,9 arttı.
İşçilik endeksi 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 13,7 ve malzeme endeksi yüzde 25,6 artış kaydetti.