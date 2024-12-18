Bir dönemin ikon markası iflas bayrağını çekti! Moda devi Esprit tarihe mi karışıyor?

Moda dünyasında 80'ler ve 90'lara damgasını vuran ünlü giyim markası Esprit, resmen iflas etti. ABD’nin San Francisco kentinde 1968 yılında kurulan Esprit, özellikle gençler arasında popülerleşerek küresel bir moda ikonu haline gelmişti. Ancak Covid-19 pandemisi, artan maliyetler ve değişen tüketici tercihleri markayı ağır bir ekonomik krize sürükledi.

Esprit, New York’ta iflas başvurusunda bulunarak 3 milyon doları aşan borcunu açıkladı. Manhattan’daki 38 bin metrekarelik genel merkezini kapatan şirket, burada çalışan sayısını 115’ten 50’ye düşürdü.

Avrupa operasyonlarında da büyük darbe alan Esprit, Almanya, Belçika ve İsviçre’deki toplam 160 mağazasını kapatma kararı aldı. Online mağazası ise yeniden tasarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

Esprit COO’su Tony Strippoli, artan maliyetlerin ve Avrupa'daki olumsuz ekonomik koşulların şirketi derinden etkilediğini belirtti. Strippoli, pandemi sonrası perakende sektöründe yaşanan yapısal değişimlerin, şirketin yeniden yapılanma çabalarını yetersiz kıldığını ifade etti.

Esprit, moda dünyasında Gwyneth Paltrow’un yer aldığı 1991 tarihli reklam kampanyasıyla da hafızalarda yer etmişti. 2000’li yılların başında global piyasalarda hızlı büyüme gösteren marka, Asya ve Avrupa’daki mağazalarıyla 20 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

Ancak 2008 ekonomik krizi ve pandemi sonrası yaşanan küresel ekonomik gerilim, Esprit’in toparlanma umutlarını yok etti. Marka, Çin, Tayvan, Singapur, Hong Kong, Malezya ve Makao’daki mağazalarını da daha önce kademeli olarak kapatmıştı.

Esprit’in küresel geçmişi

Esprit Holdings Limited, Bermuda merkezli, küresel çapta halka açık bir perakende şirketi olarak faaliyet gösteriyordu. Şirketin merkezi Hong Kong, North Point’teydi. Almanya, Hollanda ve ABD’de önemli operasyon merkezlerine sahip olan Esprit, giyimden aksesuara, ayakkabıdan ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyordu.

Esprit’in ikonik logosu, ilk Macintosh bilgisayarının marka tasarımını da yapan grafik tasarımcı John Casado tarafından 1979 yılında tasarlandı. Marka, yarım asrı aşan tarihine rağmen değişen moda dünyasına ayak uyduramadı ve perakende sektöründe tarih sahnesinden çekilmek zorunda kaldı.