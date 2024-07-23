Bir rakı grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twitter) hesabından bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu. Temmuz 2024 itibarıyla Mercan rakı grubunda en ucuz 35'lik rakı 765 liraya yükseldi. 50 cl’lik rakının fiyatı 1045 lira, 70 cl’lik rakının rakının fiyatı 1375 liraya, 100 cl’lik rakının fiyatı 1825 liraya yükseldi. Sadece restoranlarda satılan 20 cl’lik en rakının fiyatı ise 465 lira oldu.