Bir rüzgar türbini Avrupa'da 16 milyon Euro'luk ekonomik hareket yaratıyor

Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinde 250'den fazla rüzgar enerjisi ekipmanı üreten fabrika bulunuyor. Bu fabrikalarla beraber rüzgar sektörü bölgede mevcutta 350 bin kişilik istihdam yaratırken, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope'a göre, 2030'da bu sayının 560 bine ulaşacağı hesaplanıyor.

Rüzgar enerjisi madencilik sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Bir rüzgar türbininin yüzde 72'si çelikten, yüzde 13'ü demir ya da dökme demirden, yüzde 11'i reçine, elyaf ya da plastikten, yüzde 2'ye yakını alüminyum ve yüzde 1'i bakırdan oluşuyor.

2023'te Avrupa elektriğinin yüzde 19'unun kaynağı: Rüzgar Enerjisi

WindEurope'a göre, bir türbini yüzde 90'a varan oranda geri dönüştürülebiliyor. Böylelikle rüzgar enerjisi sürdürülebilir bir özellik kazanıyor. Rüzgar türbinlerinin verimliliği arttıkça kullanılan materyal ve rüzgar türbini sayısı azalırken, kapasitesi artan türbinlerin ürettiği elektrik de artıyor.

Avrupa genelinde 103 bin 370 karasal rüzgar türbini, 3 bin 600 deniz üstü rüzgar türbini ve 30 da yüzer rüzgar türbini bulunuyor. Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa bölgesinde 2023'te elektrik tüketiminin yüzde 19'u rüzgar enerjisinden karşılandı. Rüzgar enerjisi yüzde 29'la fosil yakıtlar ve yüzde 23 ile nükleer enerjinin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Kurulum maliyet sıralamasında güneş ve karasal rüzgar at başı gidiyor

WindEurope'a göre, Kuzey Avrupa'da karasal rüzgar enerjisinin kurulum maliyetleri megavatsaat başında 44 ile 66 Euro arasında değişirken, deniz üstü rüzgar enerjisinde 60 ile 106 Euro'ya ulaşıyor.

Güneş enerjisi kurulumları megavatsaat başına 46 ile 61 Euro, doğal gaz santralleri 122 ile 131 Euro, nükleer enerji ise 279 Euro'ya kadar çıkıyor. Öte yandan, AB'de rüzgar enerjisi 100 milyon Euroluk fosil kaynak ithalatını önlerken, 2030'da bunun 200 milyara çıkacağı hesaplanıyor. Böylelikle, Avrupa'nın rüzgar enerjisi sektöründeki her yeni rüzgar türbini 16 milyon Euro değerinde ekonomik hareketlilik sağlıyor.