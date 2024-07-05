BİRAYA ZAM 2024 | Bira fiyatlarına zam geldi... Hangi bira grubuna zam yapıldı? İşte güncel fiyatlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından, akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı. Firmalar, ayrıca üretici zamlarını da ekledi. Sosyal medyadan duyurulan fiyatlara göre, 70’lik rakıya bugün itibarıyla tam 150 TL zam geldi. Böylece fiyatları markasına ve türüne göre değişmekle birlikte standart bir 70'lik rakı 925 TL oldu. Yeni fiyatlarla birlikte 70'lik votka 619 TL'ye, 70'lik cin ise 679 TL'ye yükseldi.

Bir bira grubu da fiyatlarına 15-20 TL arasında zam yaptı. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Efes Pilsen bira guruplarına 15-20 TL zam geçişi oldu" diye yazdı. Markaya göre fiyatlar değişse de standart bir 50'lik biranın fiyatı 73 TL oldu.