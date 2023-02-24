Birden fazla emekli maaşı almak mümkün! İşte, iki hatta üç emekli maaşı almanın yolu...

Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan bilgiye göre eşi, anne ve/veya babası vefat eden kişiler, onların emekli maaşını alabiliyor. Peki kimler, hangi şartlarda birden fazla emekli maaşı alabilir? İşte, birden fazla emekli maaşı alma hakkıyla ilgili merak edilen detaylar...

Kimler Birden Fazla Emekli Maaşı Alabilir?

SSK(4A), Bağ-Kur(4B) veya Emekli Sandığı(4C) sigortası olan kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alabiliyor. Her ay binlerce vatandaşın yararlandığı çift maaş hakkı hem kadınlara hem erkeklere tanınıyor. Eşlerden biri vefat ettiği zaman hayatta kalan kişi, ölen eşinin emekli aylığını alabiliyor. Dul aylığı alan kişi yeni bir evlilik yaptığında bu maaş kesiliyor.

Eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan ve kendi emekli maaşı olan kadınlar, babalarının vefatından sonra yetim maaşı da alabiliyor. Bu durumda kişinin alabileceği maaş sayısı üçe yükseliyor. Buradaki önemli nokta, kişinin alacağı maaşların farklı sigorta sistemlerine bağlı olması. Örneğin Bağ-Kur emeklisi olan kadın, SSK’lı eşinin vefatından sonra dul aylığı almaya devam ederken Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatının ardından da yetim aylığı alabilir.

Birden Fazla Emekli Maaşı Alma Şartları Neler?

Emekli maaşının bağlanabilmesi için bazı şartlar var. Bunlar:

- Memur veya Bağ-Kur'lu eş, Ekim 2008 tarihinden sonra vefat ettiyse en az 1800 gün prim ödemiş olma zorunluluğu bulunur.

- Ekim 2008'den sonra ölen ve SSK'lı olan kişinin ise 5 yıldır sigortasının bulunması ve minimum 900 gün prim ödemiş olmalı gerekir.

Eş çalışıyor veya emekliyse alınan, aylık maaşın tamamı olmuyor. Bu durumda:

- Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, ölen eşinin maaşının %75'ini alır.

- Çalışan ya da emekli olan kişi, ölen eşinin maaşının %50'sini alır.

- Maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda pay edilir.

Çift Maaş Başvuruları Nereden Yapılıyor?

Çift maaş almak için başvuruda bulmak isteyen kişilerin SGK İl Müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişiler ilk olarak ölüm aylığı talep belgesini doldurarak kuruma iletmeli. Bunun dışında başvuru için gerekli olan tek evrak nüfus cüzdanı.